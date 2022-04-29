الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرقة «مارون 5» عن حفلهم في مصر: شيء من الجنون والجموح

ادم ليفن
ادم ليفن

سلطت صحيفة "آراب نيوز" السعودية في نسختها الإنجليزية، الضوء على حفل فرقة "مارون 5" الحائزة على جائزة جرامي في أهرامات الجيزة 3 مايو المقبل.

وخلال مقابلة مع المضيفة الأمريكية إيلين دي جينيريس، قال آدم ليفين عضو الفرقة: "نادرا ما تسمح السلطات المصرية باقة حفلات عند سفح الأهرامات، لذا فإنه رائع جدًا".

وتابع: "إنها تمامًا مثل واحدة من تلك القوائم المجنونة ، مثلما لا أصدق حتى أننا نفعل، لن نشعر بأن الأمر حقيقي حتى نكون هناك بالفعل، أشعر بالجنون والجموح".

وأشار ليفين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مصر.

وأكدت الصحيفة أن الحفل الموسيقي هو جزء من جولة الفرقة حول العالم، والتي أعلنوا عنها عبر تطبيق الصور إنستجرام لمتابعيهم البالغ عددهم 8.3 مليون في فبراير.

وتعد هذه أول حفلات فرقة البوب الأمريكية الشهيرة في مصر، حيث وصف أعضاء الفرقة الأمر بأن الحفل سيكون مشهد تاريخي رائع عند أهرامات الجيزة.

يقام الحفل الموسيقي للفرقة الحائزة على جوائز جرامي ثلاث مرات خلال الاحتفال المقبل بعيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من أن العديد من المعجبين أبدوا حماسا للحدث، إلا أن البعض أعرب عن خيبة أمله من أسعار التذاكر التي تتراوح بين 2300 جنيه و5000 جنيه، واصفًا إياها بأنها "باهظة الثمن".

وتقوم فرقة  مارون 5 بإقامة هذه الحفلة في مصر كجزء من جولة في المنطقة تشمل أيضًا عروض في أبو ظبي في 6 مايو، حيث قدمت الفرقة عرض سابق في الإمارات عام 2019، حيث كانت حفلة الفرقة الأخيرة قبل انتشار فيروس كورونا، الذي تبعه عمليات إغلاق استمرت لعامين مع وقف كافة الحفلات والأحداث العامة.

فيروس كورونا شهر رمضان المبارك اهرامات مارون موسيقى امريكية احتفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

حرارة مرتفعة وسماء غائمة.. تفاصيل حالة الطقس فى أسبوع العيد

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء الصف السادس الابتدائي

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

أمن الجيزة يضبط صفقة «مخدرات العيد» فى العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا