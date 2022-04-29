فرقة «مارون 5» عن حفلهم في مصر: شيء من الجنون والجموح

سلطت صحيفة "آراب نيوز" السعودية في نسختها الإنجليزية، الضوء على حفل فرقة "مارون 5" الحائزة على جائزة جرامي في أهرامات الجيزة 3 مايو المقبل.

وخلال مقابلة مع المضيفة الأمريكية إيلين دي جينيريس، قال آدم ليفين عضو الفرقة: "نادرا ما تسمح السلطات المصرية باقة حفلات عند سفح الأهرامات، لذا فإنه رائع جدًا".

وتابع: "إنها تمامًا مثل واحدة من تلك القوائم المجنونة ، مثلما لا أصدق حتى أننا نفعل، لن نشعر بأن الأمر حقيقي حتى نكون هناك بالفعل، أشعر بالجنون والجموح".

وأشار ليفين إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مصر.

وأكدت الصحيفة أن الحفل الموسيقي هو جزء من جولة الفرقة حول العالم، والتي أعلنوا عنها عبر تطبيق الصور إنستجرام لمتابعيهم البالغ عددهم 8.3 مليون في فبراير.

وتعد هذه أول حفلات فرقة البوب الأمريكية الشهيرة في مصر، حيث وصف أعضاء الفرقة الأمر بأن الحفل سيكون مشهد تاريخي رائع عند أهرامات الجيزة.

يقام الحفل الموسيقي للفرقة الحائزة على جوائز جرامي ثلاث مرات خلال الاحتفال المقبل بعيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من أن العديد من المعجبين أبدوا حماسا للحدث، إلا أن البعض أعرب عن خيبة أمله من أسعار التذاكر التي تتراوح بين 2300 جنيه و5000 جنيه، واصفًا إياها بأنها "باهظة الثمن".

وتقوم فرقة مارون 5 بإقامة هذه الحفلة في مصر كجزء من جولة في المنطقة تشمل أيضًا عروض في أبو ظبي في 6 مايو، حيث قدمت الفرقة عرض سابق في الإمارات عام 2019، حيث كانت حفلة الفرقة الأخيرة قبل انتشار فيروس كورونا، الذي تبعه عمليات إغلاق استمرت لعامين مع وقف كافة الحفلات والأحداث العامة.