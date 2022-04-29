معرض للتشكيلي «تاد» بساقية الصاوي 11 مايو

تسضيف ساقية الصاوي معرض تشكيلي للفنان الراحل "تاد" بقاعة الأرض، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق 11 من مايو المقبل.

وصرحت جيهان سلامة، أرملة الفنان تاد: "أن المعرض يعد رقم ١٤ بعد رحيله، وأنه سيتم يوم ٢٠ مايو 15 عاما علي وفاته، وهذا المعرض معمول على ذكرى وفاته، سوف يضم العديد من اللوحات التشكيلية المتنوعة عن طريق إبداعاته وجمالياته في رصد الأحداث المعاصرة عن طريق اللوحات التشكيلية الجمالية".

قال عنه الفنان أحمد نوار: “جذبتنى أعمال الفنان تاد لكونها طاقة متراكمة فى الذاكرة البصرية ولصفائها النادر ولشفافيتها المستحيلة.. والتلقائية المباشرة فى صياغة ومعالجة عالمه الإنسانى الذى اكتشفه فى البيئة الشعبية الحية والدافئة بعاداتها وتقاليده”.

أما عن الفنان التشكيلي تاد فقد عمل بمجلة صباح الخير منذ عام 1966، ونظم العديد من المعارض في سويسرا وفرنسا. نفذ اسكتشات من واقع الشارع المصري أسبوعياً في إجيبشن غازيت، ورسم العديد من مقدمات الأفلام. نال جوائز محلية وعالمية، ولديه العديد من المقتنيات من دول عدة، ومن معارضه الخاصة هي:

- معرض بازل فى سويسرا 1988 .

- معرض بقاعة الفنون الاوبرا 1991 .

- معرض بقاعة معهد جوتة القاهرة 1991 .

- معرض بالمركز الثقافى الفرنسى مصر الجديدة 1989.

- معرض بالمركز الثقافى الفرنسى مصر الجديدة 1991 ـ 1992 ـ 1993 .

- معرض بمعهد جوتة القاهرة 1991 .

- معرض بقاعة جرافتيى بالمعادى 1992.

- معرض فى مجمع الفنون قاعة أخناتون 1993 .

- معرض بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى ( الدبلوماسيين الأجانب ) 1995 .

- معرض بمركز جماعة خدمات المعادى 1996.

- معرض بقاعة إكسترا 1999.

- معرض بقاعة دروب 2002.

- معرض بقاعة بيكاسو 2004 .

- معرض بأتيليه الإسكندرية 2014 .

- معرض ( أعمال صحفية ) بمركز رامتان الثقافى بمتحف طه حسين أغسطس 2014.