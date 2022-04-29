تباطؤ نمو الاقتصاد الإسباني في الربع الأول من 2022 بسبب التضخم

حقق الاقتصاد الإسباني، نسبة نمو طفيفة في الربع الأول من العام الجاري، بعد تسجيل أداء قوي خلال النصف الثاني من العام الماضي، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء في إسبانيا.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا بنسبة 0.3 بالمئة فقط، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي مقارنة بالربع السنوي السابق عليه.

وفي ظل حالة الغموض الاقتصادي الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، خفضت الحكومة الإسبانية توقعاتها بشأن معدلات النمو خلال العام الجاري من 7% إلى 4.3%، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد الاسبانية نادية كالفينو.

وفاقت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي 2 بالمئة، فيما وصلت نسبة النمو بالنسبة للعام الماضي بأكمله 5.1%، في الوقت الذي كان الاقتصاد الإسباني يتعافى فيه من تبعات جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "البايس" الإسبانية أن الزيادة الحادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية كانت السبب الرئيسي وراء تضخم أسعار المستهلكين في إسبانيا بنسبة 9.8 بالمئة في مارس و8.4 بالمئة في أبريل.

وعلى صعيد متصل، رجح رئيس مصرف "كايسكا بنك" الإسباني استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي في البلاد، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاسبانية للسيطرة على أسعار الطاقة.

وصرح جونزالو جوترازار، الرئيس التنفيذي لمصرف "كايسكا بنك" في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج، أن الحكومة تتخذ الإجراءات الصحيحة لاحتواء أسعار الطاقة، "ولكن التضخم هو شيء لابد أن نحاربه، وهي معركة لن تحسم في غضون اسبوع أو شهر، وبالتالي فإن التضخم سوف يستمر معنا لبعض الوقت".

وقال جوترازار: "مازالت لدينا مساحة لارتفاع معدل التضخم الأساسي بعد ارتفاعه بشكل كبير للغاية في أبريل".

وأعلنت الحكومة الإسبانية هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لوضع سقف لأسعار الغاز الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء، ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير فوري على معدل التضخم بمجرد سريانها الأسبوع المقبل.