17 مايو.. انطلاق ملتقى التوظيف الثالث للشركات الصينية بجامعة قناة السويس

عُقد مجلس إدارة معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، اجتماعا برئاسة الدكتور ناصر مندور، وبحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما حضر الاجتماع، الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي للمعهد، وجانج تينج هونج المدير الصيني للمعهد، وهدى فرج أمين عام الجامعة، والدكتورة سهير أبو عيشة مدير عام الشئون المالية، ومحمد سليمان مدير عام خدمة المجتمع .

وتابع “مندور”، خلال الاجتماع، تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة بكين للغات والثقافة من خلال معهد كونفوشيوس.

وطالب رئيس جامعة قناة السويس، بتنفيذ خطة متطورة للأنشطة التعليمية والثقافية التي يقدمها المعهد مع تقديم الدعم الكامل من الجامعة لتفعيل تلك الأنشطة.

كما أعلن رئيس الجامعة تنظيم ملتقى التوظيف الثالث للشركات الصينية الاستثمارية العاملة فى مصر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٢، والذي ينظمه معهد كونفوشيوس بالتنسيق مع الغرفة التجارية المصرية الصينية، في إطار دور المعهد المجتمعي لخدمة التنمية بإقليم قناة السويس.

ولفت إلى أن المؤتمر يعد فرص كبير للطلاب والخريجين سواء للعمل أو التدريب فى تخصصات الترجمة والتجارة والهندسة والزراعة والطب البيطرى ويشارك فيه 15 شركة صينية عاملة في مصر تمثل مختلف القطاعات الصناعية بخليج السويس والقاهرة الجديدة.