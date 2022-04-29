ضبط 5764 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة، من ضبط 5764 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ5744 شخصا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 20 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 482 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط 132 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 794 أرجيلة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويجري استمرار الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي هذا في ظل حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.