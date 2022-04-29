«جحيم الهند وباكستان».. درجات الحرارة القاتلة تترك الملايين بدون كهرباء وماء

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الملايين في الهند وباكستان يعانون من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة على الرغم من أن فصل الصيف لم يأت بعد، وتابعت أن الموجة شديدة الحرارة أدت إلى نقص في الكهرباء والمياه لتتحول دولتي الهند وباكستان إلى ما يشبه "الفرن".

وأضافت الوكالة أنه في نيودلهي، تسبب مكب نفايات مشتعل في خنق السكان لليوم الثالث حيث تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية في أجزاء من المنطقة، وحذر خبراء الأرصاد من أن درجات الحرارة سترتفع أكثر في نهاية هذا الأسبوع.

- موجات الحر تسببت في مقتل أكثر من 6500 شخص في الهند منذ 2010

وأشارت إلى أن موجات الحر تسببت في مقتل أكثر من 6500 شخص في الهند منذ عام 2010 ، ويقول العلماء إن تغير المناخ يجعلها أكثر قسوة وتكرارًا في جميع أنحاء جنوب آسيا.

و قالت سمية ميهرا ، وهي ربة منزل من دلهي تبلغ من العمر 30 عامًا "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الطقس الرهيب في أبريل، ففي العادي نواجه هذا الطقس في مايو وما بعده".

وأكدت الوكالة أن ولايات راجاستان وجوجارات وأندرا براديش الهندية، قطعت التيار الكهربائي عن المصانع مع ارتفاع استهلاك أجهزة التكييف والمراوح بشكل غير مسبوق، وذكرت تقارير إعلامية أن محطات الطاقة تواجه أيضًا نقصًا في الفحم، المصدر الرئيسي للكهرباء في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.



كما أبلغت العديد من المناطق عن انخفاض في إمدادات المياه ،والتي ستزداد سوءًا حتى هطول الأمطار الموسمية السنوية في يونيو ويوليو، و أشارت الوكالة إلى أن نقص المياه سيؤثر بشكل أكبر على المزارعين، بما في ذلك أولئك الذين يزرعون القمح حيث تهدف الهند إلى زيادة الصادرات للمساعدة في تخفيف النقص العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا,