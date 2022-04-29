الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مطار مرسى علم يستقبل 108 رحلة طيران دولية اعتبارًا من الغد

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل، 108 رحلة طيران سياحية أوروبية بزيادة 15 رحلات سياحية أوروبية عن الأسبوع الحالي، وتصل الرحلات من 10 دول أوروبية.

وأوضحت كشوف رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، وصول 104 رحلة طيران دولية أوروبية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوربية 3 رحلات من بلجيكا و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة إيطالية.

كما يصل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع من المطارات الألمانية بواقع 23 رحلة طيران و23 من التشيك و24 رحلة بولندي و3 سويسري ورحلة من فرنسا وأخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا.

وأوضح الخبير السياحي أبوالحجاج العماري، في بيانٍ له، أن معدلات السياحة الأوروبية في ارتفاع كبير عن الأسابيع الماضية، حيث أن معدلات وصول الأسبوع الماضى بالنسبة للرحلات الدولية كانت 98 رحلة بينما اليوم 94 رحلة طيران، وتوقع ارتفاع معدلات السياحة الإيطالية والفرنسي خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع معدلات وصول الألمان الذي سجل خلال الأسبوع 23 رحلة طيران.

طيران دولي رحلات الطيران مطار مرسى علم خلال الـ24 ساعة خلال الاسبوع اسبوعية مطار مرسى علم الدولي

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وائل لطفي

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