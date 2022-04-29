مطار مرسى علم يستقبل 108 رحلة طيران دولية اعتبارًا من الغد

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل، 108 رحلة طيران سياحية أوروبية بزيادة 15 رحلات سياحية أوروبية عن الأسبوع الحالي، وتصل الرحلات من 10 دول أوروبية.

وأوضحت كشوف رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، وصول 104 رحلة طيران دولية أوروبية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوربية 3 رحلات من بلجيكا و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة إيطالية.

كما يصل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع من المطارات الألمانية بواقع 23 رحلة طيران و23 من التشيك و24 رحلة بولندي و3 سويسري ورحلة من فرنسا وأخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا.

وأوضح الخبير السياحي أبوالحجاج العماري، في بيانٍ له، أن معدلات السياحة الأوروبية في ارتفاع كبير عن الأسابيع الماضية، حيث أن معدلات وصول الأسبوع الماضى بالنسبة للرحلات الدولية كانت 98 رحلة بينما اليوم 94 رحلة طيران، وتوقع ارتفاع معدلات السياحة الإيطالية والفرنسي خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع معدلات وصول الألمان الذي سجل خلال الأسبوع 23 رحلة طيران.