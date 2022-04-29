الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2022 الترم الثاني

جريدة الدستور

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2022 الترم الثاني.. يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات تانية إعدادي، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر، لمعرفة موعد لامتحانات، حيث من المنتظر أن تبدأ امتحانات اخر العام للصف الثاني الإعدادي في أول شهر مايو في غالبية المحافظات. 

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حيث تقوم كل مديرية تعليمية بتحديد موعد امتحانات الصف الثاني بها بناء على الخريطة الزمنية لها ولكنه سيكون كما أكدنا في بداية مايو لغالبية المحافظات.


جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2022 الترم الثاني

 

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي في يوم السبت الموافق 7 مايو وتستمر حتى يوم 12 مايو فى محافظة القاهرة، أما في محافظة ستبدأ يوم الأحد 8 مايو.

ويأتي ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولجان مؤمنة من قبل القائمين على المدارس، وأكدت مديريات التعليم على المذاكرة والتحضير للامتحانات بشكل ضروري، وعدم تضييع الوقت أثناء إجازات عيد الفطر.

من جانبها شددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على واضعي أسئلة امتحانات صفوف النقل، بضرورة الانتهاء من وضع جميع أسئلة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل، قبل إجازة عيد الفطر المبارك. 

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الازهري 2022

أما بالنسبة لجداول الصف الثالث الاعدادي الازهري، فمن المقرر أن يبدأ يوم 25 مايو، وحتي 31 مايو

ـ الأربعاء 25 مايو: الفقه ، واللغة العربية، 

ـ الخميس 26 مايو: القرآن الكريم وتجويده، والثقافة الإسلامية.

ـ السبت 28 مايو: للغة العربية والنصوص وفنون الكتابة.

ـ الأحد 29 مايو: أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، والعلوم.

ـ الإثنين 30 مايو: أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، و العلوم.

ـ الثلاثاء 31 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

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جدول امتحانات الصف الثاني جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2022 لصف الثاني الاعدادي الصف الثاني الإعدادي 2022

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