اللهم يسر حسابه| أدعية للمتوفي في أخر جمعة في رمضان 2022

أدعية للمتوفي في أخر جمعة في رمضان 2022.. يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات ويبحث المسلمون عن دعاء للمتوفي في اخر جمعة في شهر رمضان 2022.

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء، ومنها دعاء للمتوفي في آخر جمعة في شهر رمضان 2022.. أفضل أدعية للمتوفي في آخر جمعة في رمضان.

أدعية للمتوفي في أخر جمعة في رمضان 2022

اللهم اظله تحت عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه، وثبت قدمه يوم تزل فيها الأقدام، اللهم اكتبه عندك من الصالحين، والصديقين، والشهداء، والأبرار، اللهم اكتبه عندك من الصابرين، وجازه جزاء الصابرين.

اللهم يسر حسابه وثقّل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلم اللهم امنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً ولقّنه حجّته اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا وعند قيام الأشهاد آمنا وبجود رضوانك واثقا وإلى أعلى درجاتك سابقا.

اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك اللهم انظر إليه نظرة رضا فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا اللهم أسكنه فسيح الجنان واغفر له يا رحمن وارحمه يا رحيم وتجاوز عمّا تعلم يا عليم اللهم اعف عنه فإنك القائل ويعفو عن كثير.

اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجنابك فَجد عليه بعفوك وإكرامك وجود إحسانك اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا اللهم احشره مع أصحاب اليمين واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين اللهم بشره بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.

أدعية للمتوفي في آخر جمعة في رمضان 2022

اللهم لا نزكيه عليك ولكنا نحسبه أنه آمن وعمل صالحا فاجعل له جنتان ذواتا أفنان بحق قولك ولمن خاف مقام ربه جنتان اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك واحشره تحت لوائه واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا.

صبر على البلاء فلم يجزع فامنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، اللهم انه كان مصل لك فثبّته على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم إنه كان صائما لك فأدخله الجنة من باب الريان، اللهم إنه كان لكتابك تاليا وسامعا فشفّع فيه القرآن وارحمه من النيران واجعله يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها أو سمعها وآخر حرفٍ تلاه اللهم ارزقه بكل حرف في القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء، فإنه كان مسلما واغفر له فإنه كان مؤمنا وادخله الجنه فانه كان بنبيك مصدقا وسامحه فانه كان لكتابك مرتلا.

أدعية للمتوفي في آخر جمعة في رمضان 2022

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.

اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقِهِ فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم عبدك وابن عبدك خرج من الدنيا وسعتها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به.

اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه وأن تثبته عند السؤال، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزولٍ به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غنيٌ عن عذابه، اللهم ارحمه وارض عنه وارضه عنك وقهِ فتنة القبر وعذابه حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين اللهم انقله من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود.

أدعية للمتوفي في آخر جمعة في رمضان 2022

اللهم ارحمه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اجمعنا مع آبائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واحبابنا في الفردوس الأعلى برحمتك وفضلك.

اللهم اغفر لموتانا ولأموات المسلمين، وارحمهم برحمتك، يا أرحم الراحمين، اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه اجمع (المتوفى) بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، ارحم المتوفى رحمة واسعة واغفر له، اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الارض عن جنبيها.

أدعية للمتوفي في آخر جمعة في رمضان 2022

اللهم إن فلاناً بن فلان في ذمّتك، وحبل جوارك، فقِه من فتنة القبر، وعذاب النار، اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه، اللهم إن كان محسناً فزده في حسناته، وإن كان مُسيئاً فتجاوز عنه، اللهم املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسرور، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له، وارحمهُ، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهم ارحم من فارقونا إلى القبور، وانزل عليهم الضياء والنور والفسحة، رب اجعل بطون الالحاد خير منازلهم، وفسيح جنانك هي ديارهم وقرارهم، في بطون القبور أجساد تسألكم دعوة تقيهم ناراً حارة، وتسكنهم جنهَ لا يرون فيها شمساً، ولا زمهريرا، يا رب ارحم من أتعبنا فراقهم، واسكنهم جنتك، اللهم ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.

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