الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبدالفتاح السيسي، القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الدفاع في البرقية: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم بكل الخير واليمن والبركات".

وأضاف: "ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم باستقبال عيد الفطر المبارك يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن حراساً للأرض والإرادة، عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطني في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضاري العريق.. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير والنماء لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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