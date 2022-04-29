سعر الدولار للبيع والشراء اليوم الجمعة 29 أبريل 2022

سعر الدولار اليوم فى مصر للبيع والشراء من أكثر الجمل البحثية على محرك البحث العالمي "جوجل" اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 حيث يهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالتعرف على سعر الدولار بشكل لحظي نظرًا لارتباطه بالكثير من الأمور الإقتصادية وأسعار المنتجات المستوردة وغيرها، وتقدم «الدستور» لقرائها كافة المستجدات عن سعر الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار للبيع والشراء اليوم

ويشهد سعر الدولار اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك المصرية والسوق المصرفى وفق ما أعلن البنك المركزي المصري عن أخر تحديث له اليوم.

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصري

سجل سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى للشراء 18.43 جنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم للبيع سعر 19.34 جنيه.

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم للشراء 18.45 جنيه.

بينما سجل سعر البيع اليوم 18.51 جنيه.

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سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الشراء اليوم 18.45 جنيه.

سجل سعر البيع اليوم 18.51 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم 18.43 جنيه للشراء.

بينما وصل سعر البيع 18.53 جنيه.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

سجل شعر الشراء اليوم 18.43 جنيه.

بينما سجل سعر البيع اليوم 18.53 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الشراء اليوم 18.48 جنيه.

بينما وصل سعر البيع 18.53 جنيه.

أسعار اليورو في مصر اليم مقابل الجنية المصري

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم سعر اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني اليوم في مصر سجل 19.33 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع، حيث شهد تراجعا مقارنة من تعاملات أمس.

وشهد الجنيه الإسترليني الإسترليني أيضا تراجعا اليوم حسبما أعلن البنك المركز وكذلك في سوق الصرافة إلى 22.91 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع.