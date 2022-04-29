الاتحاد الأوروبى يعرب عن تضامنه مع مولدوفا فى أحداث «ترانسنيستريا»

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن تضامنه مع جمهورية مولدوفا، مكررًا دعمه الثابت لسيادة أراضيها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وبوضع خاص لمنطقة ترانسنيستريا.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي: أن الحوادث المبلغ عنها في منطقة ترانسنيستريا في جمهورية مولدوفا، والتي وقعت خلال الأيام الماضية، تضر بأمن مولدوفا واستقرارها، ويدعو الاتحاد الأوروبي الجهات المسئولة إلى تجنب زعزعة استقرار الوضع، مع الترحيب بشدة بردود الفعل المتحفظة من جانب سلطات جمهورية مولدوفا، والتي ساعدت في الحفاظ على الهدوء في البلاد.

وأضاف البيان: «لدعم مولدوفا في معالجة تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا المجاورة، يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة شاملة لمواجهة التحديات الفورية لتدفق اللاجئين، وقد كثف دعمه على المدى المتوسط ​​لتعزيز مرونة مولدوفا بشكل عام».