الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أخبار الظهيرة».. شهادة نجاح جديدة لـ«المتحدة» و«البترول» تستعد لعيد الفطر

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها اجتماع وزير البترول مع رؤساء الشركات، للتأكيد على توفير المنتجات البترولية.

وتستعرض «الدستور» في نشرة أخبار الظهيرة، أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية.

ارتفاع شديد في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تتأثر بمنخفض حراري اليوم، يصاحبه ارتفاع شديد في درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق مع انخفاض نسب الرطوبة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

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شهادة للشركة المتحدة بإعادة لم شمل الأسر حول الدراما الرمضانية الهادفة

أكد الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت من خلال الاحترافية وخطة العمل والرؤية المتميزة في تقديم واحداً من أقوى مواسم الدراما التليفزيونية خلال شهر رمضان الكريم بسلسلة من الأعمال الفريدة التي أثبتت نجاحها ليس على مستوى مصر فقط، بل الوطن العربي بأكمله.

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ضبط 40 كيلو مخدر "حشيش" قبل ترويجها في العيد

تمكن رجال البحث الجنائي بالجيزة من ضبط 40 كيلوجراما من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة، بقصد الاتجار، البداية عندما أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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توافر المنتجات البترولية خلال عيد الفطر:

اجتمع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع رؤساء شركات توزيع ونقل المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعي التابعة لقطاع البترول والشركات الأجنبية والخاصة العاملة في السوق المصرية، وقال إن هناك متابعة مستمرة بشكل يومي للتأكد من توافر المنتجات البترولية بسهولة ويسر، خاصة مع موسم الإجازات الحالية وموسم الحصاد، والتي تشهد زيادات موسمية في مثل تلك الفترات ويتم الوفاء بها بانتظام.

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مصر ارصاد رمضان وزير البترول درجات الحرارة موسم الحصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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