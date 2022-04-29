الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يستعرض مع سفير كوت ديفوار التعاون فى مواجهة التصحر

وزير الزراعة مع سفير
وزير الزراعة مع سفير كوت ديفوار

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير ثيموتي إيزوان، سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك زيارة الوزير إلى كوت ديفوار الشهر القادم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «cop 15»،  نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، أكد «القصير» متانة العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات خاصة في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن مؤتمر مكافحة التصحر القادم سيكون له أهمية كبيرة للتعرف على الآليات اللازمة لمكافحة التصحر في دول إفريقيا.

وأعرب "القصير" عن سعادته للقيام بهذه الزيارة، حيث ستكون هناك فرصة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية مع وزيري الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية.

وأكد وزير الزراعة استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار والتعاون في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة، وكذلك في مجال التدريب وبناء القدرات.

من ناحيته، أشار "إيزوان" إلى أن كوت ديفوار ومصر تربطهما علاقات تاريخية طويلة، وهناك زيارات قد تمت على المستوى الرئاسي بين البلدين، كان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لساحل العاج عام 2019، ردا على زيارة الرئيس الإيفواري الحسين واتارا.

واتفق السفير الإيفواري مع ما طرحه وزير الزراعة من ضرورة زيادة التعاون الزراعي بين البلدين في جميع المجالات الزراعية المختلفة، وأشاد بتجربة مصر في مجال مكافحة التصحر، معربا عن تطلعه إلى نقل هذه التجربة إلى بلاده.

كما اتفق الوزير والسفير على أهمية التكامل الزراعي بين دول القارة الإفريقية، وكذا التركيز على قضية التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة إلى الناتج القومي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المواد الخام والموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة الإفريقية.

وزير الزراعة عبد الفتاح السيسي مكافحة الثروة الحيوانية استصلاح الأراضي مكافحة التصحر عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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