الصين وكوريا الشمالية تعلقان خدمات السكك الحديدية بعد زيادة إصابات كورونا

علقت الصين، اليوم الجمعة، خدمات قطارات الشحن العابرة للحدود مع كوريا الشمالية بعد مشاورات في أعقاب ظهور سلسلة من الإصابات بفيروس كورونا في مدينة داندونغ الصينية الحدودية.

جاء تعليق الخدمات بعد أقل من أربعة أشهر على تخفيف كوريا الشمالية إغلاقها للحدود المستمر منذ أكثر من عامين لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مطلع 2020، وتقول جماعات إغاثة دولية إن إغلاق الحدود الصارم أدى لتفاقم المشكلات الاقتصادية وهدد إمدادات الغذاء لملايين من السكان.

وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة يومية: "بسبب وضع كوفيد في داندونغ، وبعد مشاورات ودية بين الجانبين، قررت الصين تعليق خدمات قطارات الشحن من داندونغ إلى سينويجو".

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر غير محددة أن السلطات في داندونغ تحركت بموجب طلب من كوريا الشمالية.

وذكرت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية، سول، أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب.

وتشهد مدينة داندونغ الصينية انتشار مرض «كوفيد-19» منذ نهاية أبريل، وسجلت 220 إصابة بين 24 و27 أبريل.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 15688 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، منها 5659 إصابة مصحوبة بأعراض، و10029 دون أعراض.

يأتي هذا مقارنة مع 11367 إصابة جديدة في اليوم السابق، هي 1503 إصابات بأعراض و9864 دون أعراض.

وفي المجمل، سجل البر الرئيسي في الصين 214243 إصابة مؤكدة حتى يوم الخميس.

وسجلت الصين 52 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4975.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.