الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الوزراء» فى الحرم الحسينى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

أداء صلاة الجمعة
أداء صلاة الجمعة

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى مسجد الإمام الحسين لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان .

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري اليوم، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة، من شهر رمضان المبارك يوم 28 رمضان 1443 هـ الموافق 29 أبريل 2022م، بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ هاني الحسيني، ويؤدي خطبة صلاة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ونشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة 28 رمضان 1443هـ الموافق 29 أبريل 2022م، تحت عنوان «حسن الخاتمة».

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية؛ مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الدكتور محمد مختارجمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة الأخيرة شهر رمضان مسجد الإمام الحسين الحرم الحسيني

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«الوزراء» فى الحرم الحسينى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

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