الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرف طوارئ وصيانة محطات المياه.. «الري» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي

رفعت أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر التى تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات، مع تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات والمتابعة المستمرة للترع والمصارف والمحطات، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات المائية، ومواجهة أية تعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية خلال فترة الإجازات.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

كما أشار الدكتور عبد العاطي إلى تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية خلال أيام العيد وتلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

كما أكد عبدالعاطى على ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الفطر من خلال النوبتجيات، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

ووجه بالتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

تعديات وزارة عيد الفطر رفع درجة الاستعداد محطات المياه الاحتياطات التغذية الكهربائية المجاري المائية التعديات على نهر النيل

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