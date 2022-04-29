ألمانيا: لن نعارض حظر الاتحاد الأوروبى على واردات النفط الروسى

قالت ألمانيا، إنها لن تعارض حظرا يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، لكنها أعربت عن تشككها من أن تكون تلك هي الوسيلة الأكثر فعالية، للإضرار بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر وزير شئون الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك وهو أيضًا نائب المستشار في الائتلاف الحاكم في برلين، من أن وقف واردات النفط الروسي سيسبب مشكلات خطيرة لأكبر اقتصاد في أوروبا، بما في ذلك نقص الإمدادات و"زيادة باهظة في السعر"، طبقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف في مقابلة مع قناة "زيد.دي.إف" التلفزيونية: "لكننا لم نعد نشهد كارثة وطنية. لقد أحرزنا الكثير من التقدم، فيما يتعلق بالنفط وربما ننضم إلى حظر إذا حدث. ألمانيا لا تقف في طريق ذلك".

كان هابيك قد ذكر خلال زيارة إلى وارسو، أن حصة النفط الروسي في الواردات الألمانية تراجعت إلى حوالي 12% من 35 % قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح هابيك في المقابلة التي بثت، أمس الخميس، أنه متشكك من حظر على واردات النفط الروسية، قائلا إن مثل تلك الخطوة ربما "تأتي بنتائج عكسية" حيث إنها ربما تسمح لروسيا بتزويد دول أخرى بسعر أعلى.

فيما وتخطط الحكومة الألمانية بالتعاون مع أكبر شركة شحن بالسكك الحديدية في أوروبا Cargo؛ لإطلاق "جسر حبوب" من أوكرانيا، لضمان إمداداتها لألمانيا.

قال مايكل ثورير الموظف الكبير في وزارة النقل الفيدرالية الألمانية: "بصفتي موظفًا في شركة النقل بالسكك الحديدية، أنا ملزم بضمان تسليم 20 مليون طن من الحبوب من أجل منع كارثة المجاعة في العالم"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "هاندلسبلات".

وأشار إلى أن المفاوضات جارية حاليًا مع ممثلي شركة السكك الحديدية الأوكرانية ومشغلي السكك الحديدية الأوروبيين الآخرين، بما في ذلك في بولندا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا.

وأكد أنه "في الوقت الحاضر، ندرس كيفية إعادة جسر الحبوب بالفعل إلى الحياة".

وتشارك المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في المفاوضات بشأن تنفيذ خطة "جسر الحبوب".