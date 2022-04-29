ضبط 3 أطنان شيكولاتة مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع الشيكولاتة كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية "شيكولاتة" مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات إنتاج ومدة صلاحية "على خلاف الحقيقة" وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع المُشار إليه على (1.750 طن "شيكولاتة" سائلة – 425 كيلو جراما زبدة كاكاو – 420 كيلو جراما مواد غذائية أخرى"منتهية الصلاحية"– 275 كيلو جراما لبن "بودرة"– 250 كيلو جراما سكر – 175 كيلو جراما ملح ليمون) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.