6.1 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية.. نشاط «الزراعة» في أسبوع

أصدرت وزارة الزراعة نشرة الحصاد رقم ٨٨ لأنشطة الوزارة في الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ أبريل الجاري.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة شمال سيناء بعنوان “شمال سيناء.. التعمير والتنمية الخضراء فى أرض الفيروز”، كما شهدت حديقة الحيوان إقبالا كبيرا من المواطنين خلال قضاء عطلة شم النسيم، حيث فتحت الحديقة أبوابها من صباح اليوم وكانت استعدت لاستقبال المواطنين من خلال مجموعة إجراءات تساعد الزائرين على الاستمتاع بعيد شم النسيم.

وخلال هذا الأسبوع، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من تحصين أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ بداية انطلاق الحملة 15 مارس حتى الآن، كما أعلنت الوزارة، تزويد قطاع الزراعة الآلية باحدث المعدات والآلات اللازمة للزراعة والحصاد ولاول مرة يصل حجم المعدات لأكثر من 5 آلاف معدة متنوعة منتشرة في 135 محطة ميكنة على مستوى الجمهورية، كما أعلن الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، عن توافر تقاوي القطن هذا العام لتغطية المساحة المستهدف زراعتها والمتوقع وصولها إلى نصف مليون فدان.

ونظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية قوافل إرشادية وتوعوية في سوق قمن العرس بمركز الواسطى محافظة بني سويف وسوق أشمون العمومى للماشية بمحافظة المنوفية عن مزايا التأمين الصحي على الماشية لدى الصندوق، كما أصدرت الوزارة، تقريرا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر مارس الماضي، شمل التقرير متابعة الحالة المرضية للمحاصيل، والنشاط الإرشادي والبحثي والخدمي والإنتاجي، كذلك بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٠٠٠ شهادة.