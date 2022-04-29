أوكرانيا: مقتل 100 وإصابة 435 فى كييف منذ بدء العملية الروسية

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم، عن مقتل 100 وإصابة 435 مدنيًا في كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة.

وقال كليتشكو - عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "خلال ما يزيد على شهرين من الهجوم الروسي، أصيب 435 مدنياً في العاصمة وقتل أكثر من 100 بقليل من بينهم 4 أطفال"، مؤكدا أن كييف لا تزال مستهدفة من قبل روسيا، وأن هجوم أمس بالصواريخ على منازل مسالمة، دليل على ذلك.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، أن روسيا أطلقت صاروخين على منطقة شيفتشينكيفسكي، المعروفة بأنها موطن لمجموعة من الجامعات والمعارض الفنية بالقرب من وسط المدينة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وفي السياق، ذكر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - في بيان اليوم - أنه يتم التخطيط لعملية لإجلاء المدنيين من مصنع (آزوفستال) للصلب المحاصر في مدينة "ماريوبول" الساحلية جنوبي البلاد.

ورجحت قناة (سكاي نيوز) البريطانية وجود مئات المدنيين المحاصرين في مأوى تحت المنطقة الصناعية مترامية الأطراف التي تقول أوكرانيا، إنها تتعرض لقصف متواصل من قبل القوات الروسية.