نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

ينقل التلفزيون المصري اليوم، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين.

وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم 28 رمضان 1443 هـ الموافق 29 أبريل 2022م، بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ هاني الحسيني، ويؤدي خطبة صلاة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ونشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة 28 رمضان 1443هـ الموافق 29 أبريل 2022م، تحت عنوان «حسن الخاتمة».

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.