الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل مسلسل يوتيرن الحلقه 28 لـ ريهام حجاج وكريم قاسم

مسلسل يوتيرن
مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن الحلقة 28.. تكشف الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل​ يوتيرن​ عن استكمال مواجه خالد (كريم قاسم) وابنة خالته يارا (ريهام حجاج)، بعدما​ وجد خالد يارا في انتظاره​ داخل​ شقته بعد ان بحثت​ عن المال ولم تجده.

 

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وتتواصل الحلقه بعدما رفض خالد​ إعادة المال لتنتهي المواجه بينمها بتهديد يارا له، ودخل خالد في مواجه أخرى مع والد يارا وابنة خالته وليد،​ اعتدوا فيها​ عليه بالضرب، لكن خالد أصر على تحديهم وهددهم قبل ان يرحلوا.

مسلسل يوتيرن الحلقه 28

وتتواصل فكرة اقترب خالد من الهجرة الغير شرعية إلى الصين بعدما​ تلقى اتصال من صديقه علاء يخبره إمكانية السفر خلال يومين، وفوجئ خالد بزيارة من أبن خالته ياسر يريد مشاركته في المال المسروق واستثماره، لكن خالد​ رفض مشاركته، وطلب منه ياسر التفكير في الأمر، فهل سيشارك خالد المال مع ياسر أم انه سيهاجر به إلى الصين؟

ويعرض المسلسل على قناة​ cbc​ الساعة 6:15، وعلى منصة​ watch it​ وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل​ النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد،​ محمود​ حجازى.

مسلسل يوتيرن الحلقة 28

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم​ الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم​ في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد​ الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد​ vip.

ويعرض المسلسل على قناة​ cbc​ الساعة 6:15، وعلى منصة​ watch it​ وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل​ النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسى صلاح، هلا السعيد،​ محمود​ حجازي.

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تواصل مهرجان القاهرة السينمائى الحميد القاهرة السينمائي الدولي الحلقة الثامنة watch it صديقه مسلسل يوتيرن الحلقه 28

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