تفاصيل مسلسل يوتيرن الحلقه 28 لـ ريهام حجاج وكريم قاسم

مسلسل يوتيرن الحلقة 28.. تكشف الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل​ يوتيرن​ عن استكمال مواجه خالد (كريم قاسم) وابنة خالته يارا (ريهام حجاج)، بعدما​ وجد خالد يارا في انتظاره​ داخل​ شقته بعد ان بحثت​ عن المال ولم تجده.

وتتواصل الحلقه بعدما رفض خالد​ إعادة المال لتنتهي المواجه بينمها بتهديد يارا له، ودخل خالد في مواجه أخرى مع والد يارا وابنة خالته وليد،​ اعتدوا فيها​ عليه بالضرب، لكن خالد أصر على تحديهم وهددهم قبل ان يرحلوا.

مسلسل يوتيرن الحلقه 28

وتتواصل فكرة اقترب خالد من الهجرة الغير شرعية إلى الصين بعدما​ تلقى اتصال من صديقه علاء يخبره إمكانية السفر خلال يومين، وفوجئ خالد بزيارة من أبن خالته ياسر يريد مشاركته في المال المسروق واستثماره، لكن خالد​ رفض مشاركته، وطلب منه ياسر التفكير في الأمر، فهل سيشارك خالد المال مع ياسر أم انه سيهاجر به إلى الصين؟

ويعرض المسلسل على قناة​ cbc​ الساعة 6:15، وعلى منصة​ watch it​ وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل​ النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد،​ محمود​ حجازى.

مسلسل يوتيرن الحلقة 28

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم​ الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم​ في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد​ الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد​ vip.

ويعرض المسلسل على قناة​ cbc​ الساعة 6:15، وعلى منصة​ watch it​ وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل​ النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسى صلاح، هلا السعيد،​ محمود​ حجازي.

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