تداول 6445 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 6445 طن بضائع عامة ومتنوعة، و385 شاحنة، و38 سيارة ملاكي، فيما سجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر ٧ سفن، حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 16 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 5264 طن بضائع عامة ومتنوعة، و215 شاحنة، و14 سيارة، كما بلغت حركة الواردات تداول 1181 طن بضائع عامة ومتنوعة، و170 شاحنة، و24 ملاكي.

وفي هذا الصدد، استقبل ميناء سفاجا السفينة (أمل) بعدد 65 شاحنة، بحمولة 1068 طن بضائع عامة ومتنوعة، و16 سيارة ملاكي، و30 شاحنة فارغة، فيما غادرت السفينة (الحرية) بعدد 58 شاحنة، بحمولة 1553 طن بضائع عامة ومتنوعة، و6 شاحنات فارغة، كما غادرت السفينة (بوسيدن اكسبريس) بعدد 105 شاحنة، بحمولة 2677 طن بضائع عامة ومتنوعة، و13 ملاكي، و 1 شاحنة فارغة.

وشهد ميناء نويبع، استقبال ومغادرة السفينتين (سيناء) و(عمان)، حيث تم استقبال 4 شاحنات بحمولة 113 طن بضائع عامة، و8 ملاكي، و71 شاحنة فارغة، وتصدير 35 شاحنة بحمولة 1034 طن بضائع عامة، و1 ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 627 راكبًا بموانئها.