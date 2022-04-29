الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بإجمالي 2 مليار جنيه.. «تنمية الصادرات» يصدر 564 شهادة صرف لـ 564 شركة

نيفين جامع
نيفين جامع

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى اليوم 564 شهادة صرف لعدد 564 شركة، بإجمالي 2 مليار جنيه، في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين، لافتة إلى أن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة يبلغ 683 شركة بإجمالي 2.4 مليار جنيه.
وقالت "جامع"، إن "سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير".

 وأشارت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم حاليًا.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق سيستكمل إصدار باقي الشهادات في إطار المرحلة الرابعة من المبادرة حتى نهاية شهر مايو المقبل.

ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن عددا من المحاور الأساسية وتشمل تعميق الصناعة ومساندة الصعيد والمناطق الحدودية والمناطق الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث والأسواق الجديدة المستهدفة وترويج العلامات التجارية المصرية ومساندة النقل وأيضا المنطقة الاقتصادية لقناه السويس وتحقيق مضاعفة الصادرات لأفريقيا.
مبادرة "السداد الفوري"، هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وهي تتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فورا، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

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