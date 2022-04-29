«29 إبريل» اليوم العالمي للرقص.. ما قصته وسبب تسميته؟

يحل اليوم الجمعة 29-4-2022، اليوم العالمي للرقص، وقال الكثير من خبراء التغذية أن الرقص مفيد لزيادة نشاط وقوة عضلات الجسم، ويقلل من علامات الشيخوخة ويعالج الاكتئاب، فضلا عن أنه يساعد على إنقاص الوزن في حال الرقص لعشرين دقيقة متتالية.

- سبب تسمية 29 أبريل باليوم العالمي للرقص

ولكن هناك قصة وراء اختيار هذا اليوم ليكون ( اليوم العالمي للرقص ) حيث يوافق مولد مصمم الرقصات الفرنسي جورج نوفر المولود في في 29 أبريل عام 1727 في بباريس، وتوفي في 19 أكتوبر 1810، وكان أستاذاً لرقص البالية، ابتداءاً من اربعينات القرن الثامن عشر، وقد اختار هذا اليوم تحديداً وحدده من خلال مجلس الرقص العالمي وهو منظمة تعمل تحت مظلة اليونسكو لكل أنواع الرقص، كما اقترح هذا اليوم ليكون عطلة رسمية في 1982.

- من هم أشهر راقصات السينما المصرية ؟

تحية كاريوكا

وهي واحدة من أشهر الراقصات فى زمن الأبيض والأسود، واحتفظت بشعبية كبيرة بشتى أنحاء الوطن العربى.

بدأت شهرة تحية الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابني، ووصفها الكثير من المعنيين بالرقص بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي.

- سامية جمال

ولدت فى 5 مارس 1924 فى محافظة بنى سويف، واسمها الحقيقي زينب إبراهيم محفوظ، وبدأت العمل فى السينما عام 1943، واعتمدت فى رقصها على المزج بين الرقص الشرقى والغربى.

- زينات علوي

الراقصة الوحيدة التي استطاعت أن تخلق نهضة فنية خلال الحرب العالمية الثانية في مجال السينما، وجاهدت كثيرا لتظل راقصة، حيث حاول الكثيرين من المخرجين على تقديمها كممثلة إلا أنها رفضت وفضلت البقاء راقصة.

- سهير ذكي

ولدت في المنصورة وسافرت بعد ذلك إلى الإسكندرية، واشتهرت هناك وعادت بعد ذلك إلى القاهرة، وهى أول من رقص على أغاني أم كلثوم، ورقصت أيضا في برنامج أضواء المسرح وفي أماكن السهر وشاركت في الكثير من الأفلام كراقصة وممثلة.