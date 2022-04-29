الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز كفر شكر يتفقد الجهات الخدمية لاستقبال عيد الفطر بالقليوبية

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة كفر شكر يتفقد المخابز وخدمات المواطنين

قاد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، حملة مكبرة لمتابعة مدى اهتمام كافة قطاعات خدمات المواطنين داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات ومدة جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وشملت الحملة المرور على محلات الجزارة والأسواق والمخابز ووحدات نقل الركاب النهرية والمجمعات الاستهلاكية ومكاتب البريد ومبنى الإسعاف والمركز الطبي ومشروع إنشاء واستكمال كورنيش النيل بداية من محطة مياه الشرب رقم (1) حتى خلف مستشفى كفر شكر التخصصي.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس المركز والمدينة، أنه يوجد تعليمات مشددة لكافة المسؤولين بالمركز والمدينة بضرورة المتابعة الجيدة على كافة خدمات المواطنين ورفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر ورقابة ومتابعة الأسعار وصلاحية المنتجات والسلع الغذائية وتوافرها في الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين ومخالفة القانون والإهمال فى حقهم، مؤكدًا أن "هدفنا راحة وخدمة المواطنين في شتى المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأوضح الدكتور رئيس المركز والمدينة أنه يوجد لجان مشكلة تقوم بالمرور على كافة المناطق بالمدينة وقرى الوحدات المحلية التابعة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين في فترة إجازة عيد الفطر المبارك وكذلك رصد أي بناء مخالف أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد حفاظًا على هيبة الدولة وتنفيذًا لسيادة القانون.

وناشد رئيس مركز ومدينة كفر شكر، المواطنين، بعدم مخالفة القوانين والتعدي بالبناء المخالف والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لجميع مناطق المركز والمدينة وعدم القاء قمامة بالشوارع والطرق والميادين والحدائق ووضعها داخل الصناديق المخصصة والمنتشرة بالطرق وكورنيش النيل والحدائق والالتزام بالسلوك العام خلال الاحتفالات وعدم حدوث ما يعكر صفو فرحة وسعادة جموع المواطنين.

كورنيش النيل خدمات المواطنين بكر عبدالمنعم رفع درجة الاستعداد عيد الفطر المبارك الاسواق والمخابز

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وائل لطفي

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رئيس مركز كفر شكر يتفقد الجهات الخدمية لاستقبال عيد الفطر بالقليوبية

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