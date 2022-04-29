وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات عيد الفطر وتوافر السلع الغذائية بالأسواق

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لاستمرار عمل المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك بما يسهم في استمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوي اليوم الجمعة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملفات عمل الوزارة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية، وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يجرى تنفيذه في 52 مركزا إداريا بـ20 محافظة لتغيير حياة 58 مليون مواطن وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغيير شامل في كافة الخدمات المقدمة إليهم.

ووجه شعراوي باستمرار المتابعة المستمرة مع الوحدات المعنية بحياة كريمة في المحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات للانتهاء منها في التوقيات المحددة خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القرى وتوفير حياة كريمة لهم.

كما تابع شعراوي أعمال الملتقى التدريبي الذي يتم تنفيذه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للكوادر المحلية بالمراكز والوحدات القروية المستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" لدعم وبناء قدرات الكوادر البشرية لتكون أكثر فاعلية في عمليات متابعة المشروعات.

شهد الاجتماع متابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك في المحافظات والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار واستمرار الرقابة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي المديريات الخدمية المعنية، وتكثيف الحملات المشتركة للإدارات المعنية على المواقف والساحات لعدم استغلال المواطنين الراغبين في السفر قبل العيد والتأكيد على التزام السائقين بتعريفة الركوب.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بمشروعات البنية التحتية الجارية ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات.

ووجه شعراوي الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع المخلفات والقمامة المتولدة بصورة يومية والتخلص الآمن منها للحفاظ على نظافة الشوارع خاصة خلال أيام عيد الفطر.

وبشأن التعديات على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات.. طالب وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة اليومية مع غرف العمليات بالمحافظات لمنع أي تعديات على أراضي وممتلكات الدولة أو البناء المخالف على الأراضي الزراعية والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات في المهد.

ووجه قيادات الوزارة بضرورة التواصل والتنسيق الجيد لتنفيذ التكليفات الرئاسية للمشروعات والملفات التي تشرف الوزارة على تنفيذها، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات وفقا للبرنامج الزمني وتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات.

وعن مبادرة “صوتك مسموع”، وجه شعراوي بالتنسيق الجيد مع الفرق المعنية بتلقي الشكاوى بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.