الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تسجل 957 إصابة جديدة بكورونا.. والنمسا تتجاوز 6 آلاف

بولندا
بولندا

سجلت بولندا 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 24 وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و 994 ألفا و818 حالة، والوفيات إلى 116 ألفا و22.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 54 مليونا و199 آلاف و743 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن. وتلقى 22 مليونا و420 ألفا و907 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 24ر59%.

سجلت النمسا 6 آلاف و361 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و129 ألفا و158 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و117.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و262 ألفا و116 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن. وتلقى 6 ملايين و603 آلاف و712 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 32ر73%.

وأيضاً أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم  تسجيل 3377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة في الهند 43 مليونا و 72 ألفا و 176 حالة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 60 حالة وفاة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 523 ألفا و 753 حالة.

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وائل لطفي

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