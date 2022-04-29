ألمانيا تسجل تراجعًا فى معدل الإصابة بـ«كورونا»

سجلت ألمانيا اليوم الجمعة، تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار7 أيام، بلغ حاليا 5ر785، مقابل 826 أمس الخميس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 4ر733، وقبل شهر 3ر.1703

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 101 ألف و610 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 161 ألفا و718 حالة يوم الجمعة الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 214 حالة، مقابل 289 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 24 مليونا و710 آلاف و769 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

فيما سجلت إيطاليا 70 ألفا و34 إصابة بفيروس كورونا، و131 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و349 ألفا و788، والوفيات إلى 163 ألفا و244 حالة .

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أيضا، أنه تم إعطاء 136 مليونا و691 ألفا و171 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

