الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أخبار فاتتك».. «الأوقاف» تحقق إيرادات قياسية وتجربة نووية جديدة لكوريا الشمالية

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهد أمس الخميس، العديد من الأحداث التي شغلت الرأي العام، وتصدرت عمليات البحث على محرك البحث «جوجل»، والتي ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

تجربة نووية جديدة لكوريا الشمالية

ذكرت وسائل إعلام رسمية، يوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعا جيش بلاده إلى "تعزيز قوته بكل السبل لإبادة العدو"، فيما أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات متزايدة لتجربة نووية محتملة.

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كوريا الشمالية.. صور تكشف عن "مفاجأة نووية" | سكاي نيوز عربية

روسيا تعيد التساؤلات حول مقتل القذافي

طرح نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تساؤلات بشأن قضية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقتله في 2011.

وأشار "كوزمين" إلى أن المحكمة الجنائية أعلنت أن عملها الخاص بالتحقيقات في أحداث عام 2011 في ليبيا تم إنجازه، وليس من المتوقع فتح أي قضايا جديدة بشأنها.

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مسؤول روسي: نتطلع لتحسين سمعة «الجنائية الدولية» في الملف الليبي

هيئة الأوقاف تُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الإيرادات

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف رقمًا قياسيًا جديدًا في الأرباح والإيرادات، قائلًا:"الحمد لله رب العالمين.. لقد حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا في الفترة من 1 يوليو 2021 حتى الخميس 28 أبريل الجاري".

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واشنطن: لم نتأكد من استخدام روسيا للكيماوي في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة لم تتمكن من تأكيد صحة الأنباء عن استخدام روسيا للسلاح الكيميائي في أوكرانيا.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس، وجه النائب الديمقراطي آدم كينزينجر سؤالا إلى بلينكن، حول ما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة بشأن "الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية من قبل روسيا في أوكرانيا في مارس الماضي".

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روسيا وأوكرانيا: الرئيس زيلينسكي يفيد بمقتل 1300 جندي أوكراني ويقترح إسرائيل مكانا لمفاوضات سلام لإنهاء الحرب - BBC News عربي
مصر روسيا أوكرانيا الامم المتحدة ليبيا كوريا الشمالية محمد مختار جمعة

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