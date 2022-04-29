الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على باقرى: قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على قطعة أرض

علي باقري
علي باقري

قال المفاوض والنائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني علي باقري إن قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على قطعة أرض، وإن "الكيان الصهيوني يجسد الإعلان العالمي لانتهاك حقوق الإنسان".

وأضاف باقري في كلمة له خلال مؤتمر الاستفتاء الفلسطيني الأول الذي عقد يوم الأربعاء في جامعة الإمام صادق، أن: "حل القضية الفلسطينية يكمن في المقاومة على الأرض والحل السياسي يأتي عبر الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "أي منهما كان أقرب للتحقق سيؤدي لحل القضية الفلسطينية".

وأوضح النائب السياسي لوزارة الخارجية: "من بين كل المواضيع الهامة في القضية الفلسطينية، لا يوجد موضوع أهم من الجانب الإنساني للقضية سواء قيمة الحياة البشرية أوحقوق الإنسان".

وتابع: "الكيان الصهيوني وعلى مدى سبعة عقود يملك الحقوق الحصرية للموسوعة الشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان".

فلسطين على قطعة قطعة أرض قضية قضية فلسطين قطع

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

الذهب في طريقه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ يناير

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

توجيهات السيسى بإنتاج ألبان الأطفال محليًا لتغطية الاحتياجات تتصدر اهتمامات الصحف

إسلام وهبان: بعض جروبات القراءة ممولة من دور نشر وتستخدم لتصفية الحسابات (حوار)

الاتحاد الأوروبي وأرمينيا يبحثان تعزيز العلاقات في اجتماع لجنة الشراكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟