على باقرى: قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على قطعة أرض

قال المفاوض والنائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني علي باقري إن قضية فلسطين ليست مجرد نزاع على قطعة أرض، وإن "الكيان الصهيوني يجسد الإعلان العالمي لانتهاك حقوق الإنسان".

وأضاف باقري في كلمة له خلال مؤتمر الاستفتاء الفلسطيني الأول الذي عقد يوم الأربعاء في جامعة الإمام صادق، أن: "حل القضية الفلسطينية يكمن في المقاومة على الأرض والحل السياسي يأتي عبر الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "أي منهما كان أقرب للتحقق سيؤدي لحل القضية الفلسطينية".

وأوضح النائب السياسي لوزارة الخارجية: "من بين كل المواضيع الهامة في القضية الفلسطينية، لا يوجد موضوع أهم من الجانب الإنساني للقضية سواء قيمة الحياة البشرية أوحقوق الإنسان".

وتابع: "الكيان الصهيوني وعلى مدى سبعة عقود يملك الحقوق الحصرية للموسوعة الشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان".