الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بساكى: واشنطن تبقى لديها 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

جين بساكي
جين بساكي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الرئيس جو بايدن لديه الحق في تخصيص 250 مليون دولار أخرى من الأسلحة لأوكرانيا، ولتوسيع العرض، يجب أن يأذن الكونجرس بتمويل إضافي.

وأضافت بساكي: "كما تعلم، خصصنا 3.5 مليار دولار للمساعدة العسكرية. يتبقى لدينا 250 مليون دولار من هذا.. من الواضح أننا سنعمل على تسريع نقله إلى الأوكرانيين من أجل الاستمرار في تقديم المساعدة لهم، حتى يكون لديهم الأسلحة والمدفعية والمعدات اللازمة".

وكان بايدن قد طلب 33 مليار دولار من الكونغرس لدعم أوكرانيا، بما في ذلك 20.4 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

وتقوم الولايات المتحدة بنقل الأسلحة والذخيرة من البنتاغون إلى القوات الأوكرانية، بما في ذلك المدفعية وناقلات الجند المدرعة والمركبات الجوية بدون طيار. وتشارك ثلاثين دولة أخرى في عمليات التسليم.

في وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما صرح الكرملين بأن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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