الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدراج 247 شركة أجنبية فى شانغهاى ضمن «القائمة البيضاء» لاستئناف الإنتاج

الصين
الصين

أدرجت السلطات في شانغهاي شرقي الصين ما مجموعه 247 شركة ذات استثمارات أجنبية، إلى الدفعة الأولى المكونة من 666 شركة على "القائمة البيضاء" للمدينة، التي تم تصميمها لدعم الشركات لاستئناف الإنتاج وسط جهود السيطرة على كوفيد-19، حسبما قال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الخميس الماضي.

وقال قاو في مؤتمر صحفي إن الشركات تعمل بشكل رئيسي في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الدوائر المتكاملة وتصنيع السيارات وتصنيع المعدات والطب الحيوي.

وتابع قاو أنه في حين أن بعض الشركات الأجنبية الرئيسية، مثل شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا، تستعيد الإنتاج بالفعل بطريقة منظمة، تقدمت العديد من الشركات الأجنبية للانضمام إلى الدفعة الثانية من شركات "القائمة البيضاء" لاستئناف الإنتاج.

وأنشأت الصين نهج "القائمة البيضاء" لدعم استئناف العمل للشركات الرئيسية وتقليل تأثير كوفيد-19 على سلسلة التوريد.

لقاء قائمة شانغهاي البيض استئناف البيضاء القائمة شركة 247 شركة شركة اجنبية

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