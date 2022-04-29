الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الأمريكية تعتقل رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية

السلطات الأمريكية
السلطات الأمريكية

اعتقل عملاء اتحاديون أمريكيون رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية ومدير موانئ الجزر الواقعة في البحر الكاريبي في مطار ميامي بتهمة التخطيط لإدخال كوكايين إلى الولايات المتحدة وغسيل أموال، وفقا للسلطات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية أن عملاء إدارة مكافحة المخدرات في مطار ميامي أوبا لوكا القوا القبض على أندرو ألتورو فاهي، رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية ، وأوليانفين ماينارد، مدير إدارة هيئة الميناء بالجزر. 

وقالت السلطات للصحيفة أنه تم إلقاء القبض على المسؤولين الأجانب بعد أن التقوا بعملاء سريين تابعين لإدارة مكافحة المخدرات متنكرين في صورة مهربي كوكايين لفحص شحنة قيمتها 700 ألف دولارعلى متن طائرة يعتقدون أنها كانت متجهة إلى جزر فيرجن البريطانية. 

وتظاهر وكلاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية بأنهم أعضاء في عصابة سينالوا المكسيكية. 

وقالت السلطات إن مشتبها به ثالثا، كاديم ماينارد ، نجل مدير ميناء جزر فيرجن البريطانية، اعتقل أيضا يوم الخميس لصلته بقضية المخدرات، ولكن ليس في ميامي. 

تم اتهام المتهمين الثلاثة بالتآمر لإدخال أكثر من 5 كيلوجرامات من الكوكايين إلى الولايات المتحدة والتآمر لارتكاب جريمة غسل أموال.

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