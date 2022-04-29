مسلسل سوتس بالعربى… هل تلعب تارا عماد دور شخصية سامة؟

تبادل الكثير على مواقع التواصل الاجتماعى آراؤهم حول ما إذا كانت شخصية ليلى رضوان فى مسلسل سوتس بالعربى التي تلعب دورها تارا عماد سامة أم لا ويرجع السبب في ذلك إلى تعقد العلاقة بينها وبين آدم ( أحمد داوود).



ظاهريا، في كل مرة كان يرغب فيها آدم ( أحمد داوود) في بدء العلاقة مع ليلى، كانت ليلى (تارا عماد) ترفض ولكن ربما كان هناك بعدًا آخر لذلك الرفض، فإليكم ملخص عن تلك العلاقة.



رفضت ليلى تلميحات أدم مع بداية أحداث المسلسل على الرغم من كونها معجبة ومهتمة به ثم ارتبط هو بشيرين، الحبيبة السابقة لصديقه، فأدعت ليلى أن لها صديق حتى تثير غيرته، ثم قامت بمغازلة آدم ولكن رفض الاستجابة لها فطلبت منه عدم اللجوء إليها في أي شيء ،وهو الأمر الذى فعل آدم عكسه تماما.

وعاد آدم لليلى بعد أن ترك حبيبته ولكن سرعان ما تركها بعدما تعارضت مصلحة العمل مع تلك العلاقة وصاروا بعد ذلك زملاء فقط حتى توفيت جدة آدم فجأة وعاد الثنائي يتقاربان من جديد ولكن سرعان أيضا ما تعقدت العلاقة بينهما بعد ظهور جارة آدم القديمة فى حياته من جديد وأخيرا رغب آدم أن يعود لليلى ولكنها رفضت الرجوع إليه بعدما تكرر ظهور أخريات فى حياته.



تشارك تارا عماد في بطولة مسلسل سوتس بالعربي مع نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني. مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).