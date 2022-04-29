الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: سنواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوى

لويد أوستين
لويد أوستين

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى.

وقال أوستن - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن الجانب الروسي، سيواصل المحاولات لتعطيل وسائل الدفاع الجوي لدى أوكرانيا، مشددا على ضرورة التركيز على هذا الأمر.

وأشار إلى أن واشنطن تتيح للأوكرانيين إمكانية استعادة قدراتهم في ما يخص وسائل الدفاع الجوي في حال تدميرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تعمل بسرعة لتزويد أوكرانيا بالمدفعية الثقيلة التي تطلبها كييف من واشنطن .

بدورها كشفت وزيرة الدفاع الكندية أن قوات كندية تدرب القوات الأوكرانية على استخدام مدافع "الهاوتزر".

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