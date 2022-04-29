الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تحقق مليار و600 مليون جنيه أرباحا وإيرادات خلال 10 أشهر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا في الأرباح والإيرادات، قائلًا: "الحمد لله رب العالمين: لقد حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا في الفترة من 1 يوليو 2021 حتى الخميس 28 أبريل الجارى".

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان صحفي: "في 10 أشهر صافي الأرباح والإيرادات بلغت مليارًا وستمائة مليون جنيه، وهو أعلى محصلة أرباح في هذه الفترة منذ إنشاء الهيئة".

وفى سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف، إن تقرير لمؤشر قياس مدى نسب الإنجاز، أظهر التقرير الصادر عن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وصول نسبة مستوى الإنجاز بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها إلى 97% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021م / 2022م.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وخدمة أهله، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم ، قررت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة المقاصد القرآنية لشباب الباحثين من الأئمة والواعظات، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء وعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر الشريف بشرط ألا يزيد السن عن (45) عامًا ، مع رصد عدة جوائز مالية على النحو التالي: 
الأولى :  جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة.
والثانية:  جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 70%  ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة.
والثالثة:  جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 65%  ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة.
الرابعة:  جائزة مالية قدرها 10 ألاف جنيه بشرط الحصول على 60% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة.

نظام المسابقة
يتقدم الباحث بموضوع أو أكثر ، مع خطة بحثه ، ونبذة في حدود صفحتين خلال أسبوعين من تاريخه ، وترسل على الرابط التالي:

https://forms.gle/R6QyCByBmvQS78bK9

على أن ينجز البحث حال إجازته في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد موضوعه وإعلامه بذلك، مع اختبار تحريري وشفوي في مقاصد القرآن الكريم ، ويكون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية منفردًا حق نشر البحث لمدة خمس سنوات، ثم يكون له حق نشره غير منفرد بعد ذلك.

الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الأوقاف هيئة الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية الأوقاف المصرية

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