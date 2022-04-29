الحلقة 27 «ملف سرى».. ماجد المصرى يطلق دينا عبدالعزيز لخطفها حفيده

بدأت أحداث الحلقة الـ ٢٧ من مسلسل ملف سري، بالعديد من الأحداث المثيرة، إذ خاض يوسف المالكي، والذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، برفقة ابنته جوري، والتي تجسد دورها الفنانة كارولين عزمي، وزوجته فريدة، والتي تلعب دورها الفنانة دينا عبدالعزيز، مغامرة لتحريره من خاطفيه، الذين طلبوا منه فدية قيمتها ١٥٠ مليون جنيه.

إلا أنه يصاب في وسط رحلة البحث عن الطفل، بأن من خطفته هي زوجته فريدة، الأمر الذي يتأكد منه يوسف المالكي، والذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، فور وصوله للمكان المحتجز به الطفل، فيقرر إعطاؤها النقود وتطبيقها.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بنت أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكرياإيهاب، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال الشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.