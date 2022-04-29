الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان (مستند)

مشروع ربط كهربائي
مشروع ربط كهربائي

بدأت مصر المرحلة التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي مع السودان في إطار الدعم المتواصل من القاهرة للخرطوم.

وقالت سفارة مصر لدى الخرطوم، في بيان، إن أجهزة الربط الكهربائي مع السودان، والتي تسمى «معوضات القدرة الفعالة» وصلت إلى ميناء «بور سودان» خلال الأسبوع الجاري.

نقل الأجهزة إلى المنطقة الشمالية 

وأوضحت سفارة مصر أن وزارة الكهرباء السودانية تباشر عملية نقل الأجهزة، من ميناء بورسودان إلى المنطقة الشمالية من أجل بدء الأعمال المدنية الخاصة.

وأشارت السفارة إلى أن تلك الأجهزة تمكن السودان من رفع قدرة طاقة الربط الكهربائي من 70ميجاوات إلى 300 ميجاوات ثم (1000 ميجاوات، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال المدنية.

وهنأ السفير حسام عيسى سفير مصر لدى الخرطوم، الشعب السوداني الشقيق على هذا التطور الكبير والإيجابي.

بيان سفارة مصر لدى السودان 

دعم مصر المستمر للسودان 

وأكد، في بيان، دعم مصر المستمر للسودان الشقيق في كافة المجالات، وأن ذلك يعد أولوية أولى لمصر وحكومتها وشعبها.

وعقد السفير حسام عيسى اجتماعا، في وقت سابق، مع المهندس محمد عبد الله محمود وزير الطاقة والنفط السوداني، وبحثا كافة المستجدات الخاصة بالتعاون البناء بين البلدين في قطاع الطاقة.

من جانبه، أعرب الوزير السوداني عن إشادته بمسار علاقات التعاون بين الجانبين، مثمنا أوجه الدعم المصري المستمر للارتقاء بقطاع الطاقة في السودان. 

مصر السودان الربط الكهربائي ميجاوات سفير مصر قطاع الطاقة حسام عيسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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