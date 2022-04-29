البنتاجون: الولايات المتحدة تحلل الضربات على كييف

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة تحلل الضربات التي تعرضت لها كييف والتي ألقت السلطات الأوكرانية باللوم فيها على صواريخ روسية.

وقال كيربي لشبكة "سي.إن.إن": "ما زلنا نحاول تحليل الأمر وفهم ما حدث هنا، وما الذي تعرض للقصف وبأي نوع من الذخيرة".

وفي وقت سابق، ذكر متحدث وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش الروسي والدولة أصبحا أكثر ضعفا، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن روسيا هي بالفعل جيش أضعف بالفعل وهي دولة أضعف (منذ غزوها أوكرانيا) وأن الولايات المتحدة تريد أن تكون روسيا غير قادرة على تهديد جيرانها مرة أخرى في المستقبل.

وأشار "كيربي" إلى أن الولايات المتحدة تشاهد الأحداث في دولة مولدوفا عن كثب، مضيفًا أنه من السابق لأوانه التعليق على الانفجارات الأخيرة في المباني الحكومية في منطقة الانفصال المعلنة ذاتيا في ترانسنيستريا.

وأضاف: "تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وإثارة مخاوف من مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة- أكبر قوتين نوويتين في العالم إلى حد بعيد".

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن سلطاتٍ أوسع لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقالت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم أن مشروع القانون يسمح للرئيس الأمريكي بايدن بإبرام اتفاقيات تأجير مع أوكرانيا لتزويدهم بمواد دفاعية من أجل حماية السكان المدنيين، مشيرة إلى أن مشروع التصويت استحوذ على 417 صوت موافق مقابل 10 أصوات رفضته.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال - في وقت سابق اليوم - إن بلاده ملتزمة بتقديم مساعدات إنسانية وأمنية واقتصادية لدعم أوكرانيا، و ذلك في خطابه للأمريكيين حول سبب طلب الكونجرس للموافقة على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا.