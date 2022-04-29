الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عباس يطلع ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على الانتهاكات الإسرائيلية

عباس
عباس

 التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بالممثل السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة ميجيل أنخيل موراتينوس.
 

وأطلع عباس، الممثل الأممي على آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية، والمستجدات الخطيرة على أرض الواقع بسبب الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقّعة، وما تقوم به إسرائيل من إجراءات أحادية الجانب، والتدمير الممنهج لحل الدولتين المستند للشرعية الدولية.


وأكد عباس إصرار الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية على مواصلة نضاله المشروع لنيل حقوقه في دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

الامم المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل منظمة التحرير الرئاسة القضية الفلسطينية مدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو

طارق شوقى يوضح  سبب عدم  وجود نماذج امتحانات لمادة الألمانى للثانوية العامة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور عبر «الدستور»: حقوقكم محفوظة

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟