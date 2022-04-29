أردوغان: «نسعى لعهد جديد من العلاقات التركية السعودية»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه أجرى زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبيًة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح أردوغان في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يؤكد في كل مناسبة أنه يولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائهم في منطقة الخليج مثلما يولي أهمية لاستقرار وأمن تركيا.

وأضاف: "نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب، وأنا على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي".

وشدد “أردوغان” على أن زيارته هذه التي تأتي في شهر رمضان الفضيل الملىء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة.

وأردف “نحن على ثقة أن زيادة تعاوننا مع السعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل سيصب في مصلحتنا المشتركة، ونرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة”.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة، ضمن زيارته إلى المملكة.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جدة في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

واستقبل الرئيس التركي في مطار جدة كل من: الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق) وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.