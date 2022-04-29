الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أردوغان: «نسعى لعهد جديد من العلاقات التركية السعودية»

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه أجرى زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبيًة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح أردوغان في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يؤكد في كل مناسبة أنه يولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائهم في منطقة الخليج مثلما يولي أهمية لاستقرار وأمن تركيا.

وأضاف: "نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب، وأنا على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي".

وشدد “أردوغان” على أن زيارته هذه التي تأتي في شهر رمضان الفضيل الملىء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة.

وأردف “نحن على ثقة أن زيادة تعاوننا مع السعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل سيصب في مصلحتنا المشتركة، ونرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة”.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة، ضمن زيارته إلى المملكة.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جدة في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

واستقبل الرئيس التركي في مطار جدة كل من: الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق) وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أردوغان السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو

نقابة الصحفيين تنعى عماد الفقى.. وتدعو لتجنب طرح تأويلات للحادثة وأسبابها دون تحقق

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

المعزول «مرسي».. رئيس صوري دفعه مكتب الإرشاد نحو الهاوية

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟