بريطانيا ترسل صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا لمنع حصار البحر الأسود

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده سترسل صواريخ بريطانية لمنع روسيا من حصار البحر الأسود، والذي قد يؤدي إلى زيادة مهولة في أسعار المواد الغذائية في العالم.

وتشير أحدث المعلومات الاستخبارية من وزارة الدفاع البريطانية إلى وجود 20 سفينة تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود، إضافة إلى الغواصات، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وواجهت البحرية الروسية "خسائر محرجة" على شكل سفينة الإنزال ساراتوف والسفينة الرئيسية موسكفا، لكن مسؤولي الدفاع البريطانيين يحذرون من أنه لا يزال لدى الروس القوة اللازمة لضرب الساحل الأوكراني.

وردا على سؤال عبر قناة "سكاي نيوز" عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، قال والاس: "قلنا إننا سنصدر ونزود، إذا استطعنا، صواريخ مضادة للسفن. من المهم للغاية أن تخرج الحبوب الغذائية التي تؤثر علينا جميعًا من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي نستوردها من أوكرانيا".

وأضاف أنه لا يمكن السماح لروسيا بالسيطرة على البحر الأسود لأنه لم يعد ملكهم.