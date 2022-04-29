رئيس «السيادة السوداني» يؤكد ضرورة تقديم الجناة في أحداث غرب دارفور للعدالة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة بسط هيبة الدولة وردع المنفلتين وتقديم الجناة في أحداث ولاية غرب دارفور، التي شهدت اشتباكات قبلية أسقطت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، للعدالة.

وشدد البرهان - خلال لقائه مع وفد قبيلة الارنقا - أهمية الدور الذي ظلت تضطلع به الإدارة الأهلية بالسودان، في بسط الأمن ودعم الاستقرار وإرساء قيم التعايش السلمي والمجتمعي.

وفي غضون ذلك، اطلع البرهان على المبادرة المجتمعية، لأبناء ولاية غرب دارفور للسلام والتعايش بين مكونات الولاية.

وأكد البرهان - خلال لقائه اليوم، مع أصحاب المبادرة التي تمثل كل مكونات الولاية - دعمه ورعايته المبادرة حتى تبلغ أهدافها المنشودة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السودانية، أن الأحداث التي شهدتها منطقة كرينك ومدينة الجنينة، في ولاية غرب دارفور، خلال الأيام الماضية، بلغ عدد القتلى فيها ١٦٧ قتيلًا، بجانب ١١٥ جريحًا.