جزيرة غمام الحلقة 27| الشيخ عرفات يكتشف قرية العايقة

تواصل قناة الحياة عرض مسلسل جزيرة غمام بشكل يومي فى رمضان، والذى ينافس به النجوم طارق لطفى ومى عز الدين وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب فى السباق الرمضانى.

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير أبرز ما جاء بالحلقة 27 من مسلسل «جزيرة غمام»:

استطاع مسلسل جزيرة غمام، في أن يجذب الأنظار خلال حلقاته الأخيرة، التي شهدت الكثير من الأحداث الشيقة التي تصدرت عرش الترند.

وتضمنت الحلقة السابعة والعشرون من المسلسل، حوار بين الشيخ عرفات الذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، مع عرافة الجبل، والتي أخبرته بقصة قرية "الشوطة" أحد القرى التي توحش أهلها وفعلوا الذنوب والمعاصي من كذب وخيانة.

الشيخ عرفات يتعرف على قرية العايقة

وتابعت عرافة الجبل، أن أهل القرية بسبب الفقر وصل بيهم الحال لبيع أطفالهم، الأمر الذي دفع الشيخ عرفات للسؤال عن أهل نواره أو العايقة، والتي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، لتجيب العرافة: "أيوة من أهل الشوطه وبعوها أهلها للغجر من شدة الفقر".

وواصل الشيخ عرفات سيره بحثًا عن الجزيرة، التي تاه عنها بعدما هرب من الغاشي ومطاريد الجبل، والذي أمر بخطفه من أجل رؤية معجزاته بعد اختراق السور الفاصل بين القبلي والبحري.

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان طارق لطفي، والفنان فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد أمين، والفنان القدير رياض الخولي، والفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، والفنانة الكبيرة وفاء عامر، والفنان القدير محمود البزاوي، والفنان محمد جمعة، والفنانة الشابة هبة عبد الغني، تأليف المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 27، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.