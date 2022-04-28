الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحت شعار «لمة العيلة».. «حياة كريمة» تنظم حفل إفطار خيري في 9 محافظات

جريدة الدستور

قامت مؤسسة حياة كريمة اليوم بتنظيم حفل إفطار خيري تحت شعار «لمة العيلة» في تسع محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية وهم (الفيوم، المنيا، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، قنا، إسوان، المنوفية، الشرقية).
حيث استطاعت فرق الرصد الميداني علي مدار الأيام الماضية بتجهيز الاستعدادات على الأرض بمختلف المحافظات لإفطار ما يقرب من ٢٥٠٠ فرد من الأهالي الأكثر استحقاقًا.

ويأتي ذلك في إطار إيمان مؤسسة «حياة كريمة» بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة وإدخال السرور على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

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