نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

تجتاح حكومة بينت مدينة غزة، وتناور على امتداد الحرم القدسي الشريف وتقتحم المسجد الأقصى، قبيل ساعات من إشراقة ليلة القدر، التي تهل على فلسطين بالمزيد من الآلام والدمار والاعتقالات.. والتهويد.

الحراك السياسي في دول المنطقة يتصاعد، الوصي الهاشمي الملك عبدالله الثاني، يتجه نحو البيت الأبيض، فمن المتوقع قمة عاجلة بداية الأسبوع، على الأغلب يوم الاثنين المقبل، إذ يعقد الملك الوصي الهاشمي، قمة حاسمة، قد يكون لها دلالاتها، وفيها يكشف الملك عبدالله الثاني حساسية الوضع في فلسطين المحتلة، وبالذات في القدس المحتلة وجنين التي اجتاحها الجيش الإسرائيلي الصهيوني، عن سابق ترصد وقصيدة لمزيد من العنف من الشرطة والشباك والجيش اليهودي الصهيوني.

.. أيضا، وبحسب معلومات خاصة ل (الدستور)، تشهد العاصمة المصرية القاهرة، وعواصم خليجية وبعض دول الاتحاد الاو. بي، دبلوماسية تتسارع في محاولة لحل أزمة حكومة اليمين المتطرف، إذ يقوم بينيت، بالتحرك العسكري ضد المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ودخل مخيم جنين والمدينة، ما يؤشر لمذابح تشهدها القدس والمدن الفلسطينية غدا الجمعة الأخيرة من رمضان.

*رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس شرف ينهض به الملك الوصي .

يتنبأ رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة،بكل ما يحدث من عنف وتهويد و ما. واقتحام آت في القدس وجنين والحرم القدسي الشريف، وقد

قال د. الخصاونة، في تصريحات مهمة، تناولت الحدث الفلسطيني، وقال:، إن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس "شرف ومسؤولية وواجب ينهض به يوميا الملك عبدالله الثاني، الوصي على هذه المقدسات، بكل اقتدار و صلابة ومنعة".

*الملك الوصي مع والى بايدن



يتصل الملك الوصي، مع زعماء العالم، ومن الرئيس بايدن، في تقدم حديث القدس بين الوصي الهاشمي والرئيس الأمريكي يؤكدان التزام بلديهما بمواصلة العمل لتحقيق السلام

د. الخصاونة، بإقتدار ووعي سياسي عميق، مشفوع بجرأة سياسية وحنكة في طبيعة المرحلة والحدث، فكانت تصريحات الخصاونة خلال حفل إفطار دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات والهيئات الاستشاريَة والفعاليات الشعبية في المخيمات: " السيادة على القدس الشرقية فلسطينية والوصاية عليها هاشمية تاريخية".

وتابع: "قضية اللاجئين هي إحدى قضايا الوضع النهائي الأساسية، وحلها يتجسد بالعودة والتعويض"، بحسب الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية على تويتر.



ويرى الخصاونة: "القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى المركزية، وستبقى كذلك إلى أن يتجسد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السِيادة الكاملة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

رئيس وزراء الأردن، بمنطق الكبار، نقل تحية الابطال "التحية لكل فلسطيني يقف شامخا على أرضه، ويحافظ على قضيته وعدالتها، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

*الزيارة مهمة وعاجلة.

في عمان، أثار خبر مغادرة الملك في زيارة خاسة . ومن ثم إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل، تعيدنا إلى أن الملك الأردني، الوصي الهاشمي، أكد، الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك"، مشيرا إلى أن "الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات"، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

*فرص تحقيق السلام



ملك الأردن، مع بايدن، ستكون قمة غير عادية، إذ سبق للوصي الهاشمي، ان كان أول زعيم عربي يقابل الرئيس الأميركي بايدن، وبايدن يقر للملك عبدالله الثاني على "أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم"، ويبدو الأمر صاعقا مع ما تقدم علية حكومة نفتالي بينيت، من خلط لكل الأوراق، والبحث عن حرب.

المنطقة والشرق الأوسط، تبحث عن مداولات ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يناقش الملك الوصي، مع بايدن وقائع ما يحدث في دولة الاحتلال، في الوقت الذي يثار فيه أصعب حوار اجتماعي سياسي، يركز على إجابات على سؤال:هل يشهد الأردن حوارًا وطنيًا داخليًا لمراجعة الموقف الرسمي من علاقته بإسرائيل؟

*الإجابات، يخترقها الحدث.

تواجه العلاقة الأردنية الإسرائيلية منعطفا سياسيا حرجا منذ إبرام اتفاقية وادي عربة في عام 1994، ترجمت حدّته عبر الاتصالات المكثفة سياسيا وامنيا، يمكن لأي باحث فهم قوة ملك الأردن الوصي الهاشمي، الذي حقق اول قمة مع بايدن، فور دخوله البيت الأبيض، واللقاء السابق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن و الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض

، سيتكرر الاسبوع المقبل، لكن هذة المرة وفق أجندة القدس اولا.

*جنين الدم والنار.

تتبلين أحوال ووقائع مجاز جيش الاحتلال الصهيوني، بعد أن اقتحمت، الشرطة الصهيونية والشباك والمواد، بدعم من القوات الإسرائيلية اليهودية، مدينة جنين ومخيمها، منذ فجر الأربعاء، وكان لها قوات فلسطينية من الشبان الفلسطينيون المقاومون، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين، فيما أكدت حركة حماس أن “الاتصالات مع العديد من الأطراف متواصلة للجم اعتداءات الاحتلال واستفزازاته في مدينة القدس المحتلة”.

واجتاحت قوات الاحتلال مخيم جنين بأعداد كبيرة، وانتشرت في أزقته واعتلى قناصتها أسطح عدد من المنازل وأطلقت الأعيرة النارية باتجاه الشبان. وأعلنت “كتيبة جنين”، في بيان صحافي، تناقلته وكالات الانباء، أن عناصرها اشتبكوا مع قوات الاحتلال لحظة اقتحام المدينة وأثناء انسحابها منها.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاما) إثر إصابته برصاصة في الرأس، واعتقال ثلاثة شبان.

إلى ذلك أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، أن “الاحتلال الإسرائيلي هو الذي طلب من العديد من الأطراف أن يتواصلوا مع حماس لتهدئة الشارع الفلسطيني”. وأضاف أنه “في حال لم تتمكن هذه الاتصالات من إنهاء استفزازات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة فإن جميع أشكال مقاومة شعبنا جاهزة للدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس”. وقال “أوصلنا رسالتنا بأننا غير معنيين بالحرب، ولكن إذا استمر العدوان على القدس وأهلنا في الضفة الغربية، فسندافع عن مقدساتنا وأهلنا مهما كانت النتائج”. إلى ذلك أعلنت منظمات دولية، مقرها لندن، في بيان مشترك، أمس، تسلم محكمة الجنايات الدولية شكوى تهدف إلى محاكمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين الذين يعملون في فلسطين.

وأكدت المنظمات أن الشكوى رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطلع نيسان/ أبريل الجاري.

و أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تسلمه الشكوى رسميا يوم الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل. وذكر البيان أن “إسرائيل تتصرف كما لو كانت فوق المساءلة والمحاسبة وتستمر في عمليات الاستهداف، حيث قصفت في أيار/ مايو 2021، مرافق إعلامية داخل غزة، بينما قتل صحافيان على الأقل، وجرح مئة آخرون في حوادث منفصلة”.

*..متطرفون يدعون لاقتحام المسجد الأقصى والحرم القدسي



في تطور نوعي، اعتدت قوات الشباك والموساد وجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الخميس، على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

القوات الصهيونية مع جماعات التلمود وإقامة الهيكل المزعوم، هيكل سليمان، اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المصلين والمعتكفين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

برغم عدوانية وتهور العصابات اليهودية، التي يرافقه جيش الاختلاف، إلا أن اهل فلسطين وحوار القدس، أحيا - منهم-حوالي ربع مليون مصل في القدس وأراضي 48، ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال كثفت وجودها في مدينة القدس، ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

.. بين محور اقتحام مخيم جنين، وجنين المدينة، وقرقعة السلاح في قطاع غزة، ودبلوماسية الإدارة الأميركية الهادئة، اعتقد، ان نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، لن تنفض بسهولة، فالنار ، اشعلتها بإقتدار حكومة يمينية صهيونية تتخبط.