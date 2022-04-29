برلمان مونتينيجرو ينتخب حكومة جديدة موالية للغرب

انتخب برلمان مونتينيجرو، اليوم الخميس، حكومة أقلية جديدة موالية للغرب، يقودها رئيس الوزراء الليبرالي المناصر للبيئة دريتان أبازوفيتش.

وجاءت هذه الخطوة بعدما مرر البرلمان تصويتا بسحب الثقة من الحكومة الموالية لصربيا وروسيا بقيادة رئيس الوزراء السابق زدرافكو كريفوكابيتش في فبراير الماضي.

وبحسب ما أوردته الوكالة الألمانية (د.ب.أ)، فقد صوت 45 من إجمالي 81 عضوا بالبرلمان لصالح أبازوفيتش، وصوت ضده ثلاثة نواب.

وقاطع ممثلو معظم الأحزاب الموالية لصربيا الجلسة التي عقدت في مقر البرلمان في العاصمة بودوجريكا، ووصفوها بأنها غير قانونية.

وتتألف حكومة الأقلية الجديدة رسميا من 16 عضوا فقط لكنها تحظى بدعم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بقيادة رئيس البلاد الموالي للغرب ميلو يوكانوفيتش.

وينتمي الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وهو أكبر أحزاب البرلمان حيث لديه 30 مقعدا، إلى المعارضة منذ 2020.

وحدد أبازوفيتش في بيان قبل التصويت تأسيس حكم القانون والاندماج في الاتحاد الأوروبي باعتبارهما من الأهداف العاجلة لحكومته.

وتشكيل حكومة جديدة موالية للغرب في دولة مونتينيجرو البالغ تعدادها السكاني حوالي 650 ألف نسمة، كانت خطوة انتقدت بشدة من جانب الأحزاب الموالية لصربيا التي كانت جزءا من الحكومة الماضية، التي خسرت في تصويت بالثقة هذا العام.