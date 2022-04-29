رئيس الإنجيلية يشهد تنصيب القس أمجد عادل راعيا شريكا بكنيسة الجيزة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في احتفال تنصيب القس أمجد عادل راعيًا شريكًا للكنيسة الإنجيلية بالجيزة، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة، والقس بشير أنور، راعي كنيسة الجيزة، والقس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية، والقس صموئيل زكي، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القسوس، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي.

وقال رئيس الإنجيلية:"أهنئ القس أمجد على تنصيبه راعيًا شريكًا لكنيسة الجيزة الإنجيلية، كما أهنئ القس بشير أنور، راعي الكنيسة، وجميع شعب الكنيسة العزيز".

وأضاف:"نحتاج في حياتنا مع الله إلى الإبداع والتغيير والعبور إلى أرض جديدة، وبالتالي نحتاج إلى حرية من الماضي مع التعلم، وهذا لا يسيء أبدًا إلى الماضي، فإن التعلم من الماضي أمر مهم، ولكن أن تصبح في سجن الماضي معوق كبير للتقدم إلى الأمام، بمعنى أهمية القطيعة الإيجابية مع الماضي، فالمحكوم بسقف الماضي مستقبله محدود".